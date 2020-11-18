Пока медики сбиваются с ног, челябинцы покупают фальшивые справки про COVID Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 19 ноября — 343-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 254-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 23 745, выздоровел 16 271и скончались 767 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 1 991 998 (+20 985) случая заражения. Вылечились 1 501 083 (+25 179) пациентов — 75% от заболевших. Умерли 34 387 (+456) человек — 1,7% от заразившихся.

Число зараженных движется к рекорду

В Челябинской области, по данным на 18 ноября, заразились за сутки 218 жителей. Накануне было 215, днем ранее — 210. Абсолютным суточным рекордом за все время пандемии, остаются 258 зараженных по итогам суток. При этом третьи сутки подряд в области умирает по восемь пациентов с COVID-19.

…и бьет рекорды в России

В России за минувшие сутки подтверждено 20 985 новых случаев коронавируса, из них 24,3% не имели клинических проявлений болезни. Число смертей продолжает увеличиваться — зафиксировано 456 летальных исходов. Москва остается на первом месте по заболеваемости среди регионов РФ: за сутки в столице выявили 4 174 случая коронавируса. На втором месте — Санкт-Петербург с 2215 больными. Третье место занимает Московская область. В регионах УрФО заражений 18 ноября выявили в Свердловской области — 358. Далее идут Пермский край (257 новых больных), Челябинская область, ХМАО (199 новых больных) и ЯНАО (195 случаев). В Тюменской области выявили 165 заражений, в Курганской — 94.

COVID-диссиденты напали на полицейских

Спор между полицией и тремя жителями Миасса, которые отказались носить маски в общественном месте, закончился потасовкой. Все началось, когда покупатель в магазине отказался надеть маску и пройти к служебному автомобилю для составления протокола. Когда полицейские применили силу, два его приятеля напали на них, попытавшись отбить друга. Один из агрессоров арестован на двое суток, его товарищи отсидят в изоляторе три дня.

Текслер отругал мэров за слабую борьбу с COVID

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал два дня на устранение недостатков в борьбе с COVID-19 мэру Троицка Александру Виноградову, главе Брединского района Сергею Воробьеву и главе Коркинского района Наталье Лощининой. Речь идет о медицинском обслуживании, нехватки транспорта для врачей и соблюдении мер безопасности. Текслер также потребовал от руководителей всех муниципалитетов следить за соблюдением мер профилактики на территориях. «Это позволит бизнесу продолжать работу в обычном режиме, избежать дополнительных ограничений», — сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора.

Челябинцы скупают фальшивые тесты на COVID

В Челябинске через интернет можно купить отрицательные тесты на коронавирус. Документы нужны для устройства на работу или поездки, если нет времени проводить тест у настоящих медиков. «Информацию о продаже через интернет тестов с отрицательными результатами на коронавирус необходимо направлять в правоохранительные органы», — заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

В челябинских аптеках не будут продавать вакцину от коронавируса

В Челябинской области нельзя будет купить в аптеках вакцину от коронавируса. «При хранении и транспортировке вакцины от коронавируса должны выдерживаться температура минус 18 градусов. Оборудование для этого должно проходить регулярную сертификацию, что невозможно обеспечить в аптеках», — заявила Гехт. Это обстоятельство также делает невозможным самостоятельные прививки и выезды мобильных бригад в ТРК, как это делается при акциях по вакцинации от гриппа, уточнила замминистра здравоохранения Виктория Сахарова. Сейчас область уже приобрела спецхолодильники для хранения вакцины и оборудование для доставки его в вакцинальные кабинеты больниц и поликлиник.

Умерших от COVID разрешили хоронить в открытых гробах

Умерших от коронавирусной инфекции можно провожать в последний путь в открытых гробах. Специальные рекомендации к захоронению умерших с подтвержденным или вероятным диагнозом COVID не предусмотрены, сообщили URA.RU в Роспотребнадзоре по Челябинской области. Сейчас в регионе сложилась противоречивая ситуация по организации похорон умерших от коронавируса. Одни ритуальные службы ссылаются на рекомендации Роспотребнадзора, где указано, что покойников можно хоронить в открытых гробах. Другие руководствуются предписанием Минздрава РФ, где указаны более жесткие условия погребения.

В Челябинске прокомментировали данные о коронавирусе-мутанте

Челябинские власти не имеют данных о появлении в области нового коронавируса-мутанта с пониженной чувствительностью к препаратам. «Возможно, были какие-то единичные пробы, направленные на исследования за пределы региона», — заявила на брифинге 18 ноября первый вице-губернатор Ирина Гехт. О новом типе коронавируса, который был выявлен в Челябинской области и Санкт-Петербурге, заявила 17 ноября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на симпозиуме «Пандемия COVID-19: вызов современной науке».

Что ждет челябинцев на втором этапе карантина

В Челябинской области не будут отменять губернаторские елки Алексея Текслера из-за пандемии коронавируса, но изменят формат их проведения. Не будет хороводов и массовых игр, но дети (сидя на безопасном расстоянии друг от друга) посмотрят новогодние представления и получат подарки. Раньше губернаторские елки проводились в пяти территориях, куда свозили детей из разных муниципалитетов — теперь их проведут в каждом городе и районе. Ранее об отмене елки мэра Челябинска заявила глава города Наталья Котова. Также обсуждается отмена детских новогодних праздников, которые устраивают администрации семи районов областного центра.

Действующий в регионе режим повышенной готовности в конце прошлой недели был продлен сразу до конца года. И пока нет оснований полагать, что 27 декабря его вновь не продлят. В области готов план «перезапуска» коронавирусных ограничений коронавируса: дистанционное обучение для школьников и студентов; ограничение наполняемости залов на киносеансах и других развлекательных мероприятиях; запрет для кафе и ресторанов работать после 23:00.