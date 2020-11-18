В Челябинске продают отрицательные тесты на COVID

Тесты на коронавирус надо проходить у профессионалов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинске через интернет можно купить отрицательные тесты на коронавирус. Об этом стало известно в ходе брифинга первого вице-губернатора Ирины Гехт 18 ноября, передает корреспондент URA.RU. По словам Гехт, с этим явлением должны разобраться правоохранительные органы.

Первому вице-губернатору такую справку продемонстрировали журналисты. Отрицательные тесты можно купить через сомнительные сайты. Документы необходимы для устройства на работу или поездки, если нет времени проводить тест у настоящих медиков.

«Информацию о продаже через интернет тестов с отрицательными результатами на коронавирус необходимо направлять в правоохранительные органы, — заявила Гехт. — Тем более, что сейчас зачастую требуются справки об отсутствии и других заболеваний. Распространение фальшивых документов такого рода совершенно незаконно».