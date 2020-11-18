В Челябинске прокомментировали данные о коронавирусе-мутанте

Власти региона прокомментировали появление нового варианта COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Челябинские власти не имеют данных о появлении в регионе нового коронавируса-мутанта с пониженной чувствительностью к препаратам. Об этом на брифинге 18 ноября заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Я не видела во вчерашнем выступлении Поповой упоминания Челябинской области о каких-либо особых мутациях вируса. Наш Роспотребнадзор тоже в недоумении. Возможно, были какие-то единичные пробы, направленные на исследования за пределы региона», — заявила Гехт.

Гехт добавила, что у областных властей пока нет официальной информации от федерального Роспотребнадзора и им сложно что-либо комментировать. О новом типе коронавируса, который был выявлен в Челябинской области и Санкт-Петербурге, заявила 17 ноября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на симпозиуме «Пандемия COVID-19: вызов современной науке».