18 ноября 2020

В Челябинске прокомментировали данные о коронавирусе-мутанте

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Тест на коронавирус в лаборатории. Челябинск, лаборатория, забор крови, медицина, анализ крови, тест на ковид
Власти региона прокомментировали появление нового варианта COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Челябинские власти не имеют данных о появлении в регионе нового коронавируса-мутанта с пониженной чувствительностью к препаратам. Об этом на брифинге 18 ноября заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Я не видела во вчерашнем выступлении Поповой упоминания Челябинской области о каких-либо особых мутациях вируса. Наш Роспотребнадзор тоже в недоумении. Возможно, были какие-то единичные пробы, направленные на исследования за пределы региона», — заявила Гехт.

Гехт добавила, что у областных властей пока нет официальной информации от федерального Роспотребнадзора и им сложно что-либо комментировать. О новом типе коронавируса, который был выявлен в Челябинской области и Санкт-Петербурге, заявила 17 ноября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на симпозиуме «Пандемия COVID-19: вызов современной науке».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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