COVID-пациентку из ЯНАО отправили в общую очередь к терапевту

Болеющую коронавирусом жительницу Ноябрьска Елену Брезгулевскую отправили в общую очередь к терапевту. В регистратуре поликлиники женщине отказались присылать врача на дом из-за недостаточно высокой температуры. В скандал пришлось вмешаться прокуратуре, рассказали в надзорном ведомстве ЯНАО.
Ситуация произошла в конце сентября, когда Брезгулевская внезапно почувствовала недомогание. С температурой 37,5 женщина обратилась в поликлинику, но в регистратуре ей заявили, что с такой температурой врач к ней не приедет. Пациентку вынудили прийти в больницу самой. В очереди к терапевту Брезгулевская просидела больше полутора часов, а спустя два дня получила положительный тест на коронавирус — в поликлинике она сидела уже зараженная.
«Установлено, что в нарушение требований законодательства регистратурой поликлиники отказано в посещении врачом по месту жительства заболевшей, рекомендовано лично обратиться в поликлинику. При этом длительность приема пациентки превысила час», — пояснили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. Там добавили, что к членам семьи Брезгулевской, которые были контактными, врач тоже не пришел.
В результате прокуратура внесла представление главному врачу Ноябрьской центральной горбольницы. Ведомство обещало проконтролировать, чтобы виновных привлекли к ответственности. В самой ЦГБ ситуацию не комментируют.
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