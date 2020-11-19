19 ноября 2020
18 ноября 2020

COVID-пациентку из ЯНАО отправили в общую очередь к терапевту

© Служба новостей «URA.RU»
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Областной центр детской эндокринологии при областной детской клинической больнице. Екатеринбург, регистратура, ожидание, бахилы, поликлиника, клиника, больница
Женщина с коронавирусом больше часа просидела в очереди Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Болеющую коронавирусом жительницу Ноябрьска Елену Брезгулевскую отправили в общую очередь к терапевту. В регистратуре поликлиники женщине отказались присылать врача на дом из-за недостаточно высокой температуры. В скандал пришлось вмешаться прокуратуре, рассказали в надзорном ведомстве ЯНАО.

Ситуация произошла в конце сентября, когда Брезгулевская внезапно почувствовала недомогание. С температурой 37,5 женщина обратилась в поликлинику, но в регистратуре ей заявили, что с такой температурой врач к ней не приедет. Пациентку вынудили прийти в больницу самой. В очереди к терапевту Брезгулевская просидела больше полутора часов, а спустя два дня получила положительный тест на коронавирус — в поликлинике она сидела уже зараженная.

«Установлено, что в нарушение требований законодательства регистратурой поликлиники отказано в посещении врачом по месту жительства заболевшей, рекомендовано лично обратиться в поликлинику. При этом длительность приема пациентки превысила час», — пояснили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. Там добавили, что к членам семьи Брезгулевской, которые были контактными, врач тоже не пришел.

В результате прокуратура внесла представление главному врачу Ноябрьской центральной горбольницы. Ведомство обещало проконтролировать, чтобы виновных привлекли к ответственности. В самой ЦГБ ситуацию не комментируют.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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