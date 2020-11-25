25 ноября 2020
24 ноября 2020

Курганские студенты выступили против очного обучения

© Служба новостей «URA.RU»
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Студенты-медики просят продлить дистанционное обучение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Учащиеся медколледжа в Шадринске (Курганская область) опубликовали петицию, где просят продлить дистанционное обучение. Студенты объясняют это заботой о здоровье. Информация размещена в соцсети «ВКонтакте».

«Мы просим о продлении дистанционного обучения в связи высоким ростом заболеваемости в городе Шадринске и в Курганской области. Студентам в данный момент хорошо преподают знания в дистанционном режиме без угрозы жизни», — написали учащиеся в группе «Подслушано Шадринск».

В комментариях некоторые участники паблика осудили не желание студентов учиться очно. «Конечно, обстановка ужасная по коронавирусу, но мне интересно, как в медицине можно учиться дистанционно? Потом возмущаемся, что наши выпускники давление померить не могут, а что уж говорить про внутривенные вливания?», — написала Ольга Суворова.

При этом часть шадринцев поддержали продление дистанта. Студентам и в таком формате дают большой объем. «У моей сестры рука к концу вечера сохнет. Пары с 9:10 до вечера. Выходить для чего им? Когда преподаватели болеют, дети болеют, у этих детей родители болеют», — написала Анастасия Селиванова.

В департаменте информационной и внутренней политики URA.RU ответили, что решение о переходе на очный формат с 25 ноября до конца года принято областным оперштабом. «Уровень заболеваемости среди студентов Шадринского филиала Курганского медколледжа на 25 ноября составляет 6,9% (36 человек — ОРВИ, случаев COVID-19 не зарегистрировано). Среди преподавателей уровень заболеваемости 0%», — передает данные депздрава пресс-служба правительства.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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