Курганские студенты выступили против очного обучения

Учащиеся медколледжа в Шадринске (Курганская область) опубликовали петицию, где просят продлить дистанционное обучение. Студенты объясняют это заботой о здоровье. Информация размещена в соцсети «ВКонтакте».
«Мы просим о продлении дистанционного обучения в связи высоким ростом заболеваемости в городе Шадринске и в Курганской области. Студентам в данный момент хорошо преподают знания в дистанционном режиме без угрозы жизни», — написали учащиеся в группе «Подслушано Шадринск».
В комментариях некоторые участники паблика осудили не желание студентов учиться очно. «Конечно, обстановка ужасная по коронавирусу, но мне интересно, как в медицине можно учиться дистанционно? Потом возмущаемся, что наши выпускники давление померить не могут, а что уж говорить про внутривенные вливания?», — написала Ольга Суворова.
При этом часть шадринцев поддержали продление дистанта. Студентам и в таком формате дают большой объем. «У моей сестры рука к концу вечера сохнет. Пары с 9:10 до вечера. Выходить для чего им? Когда преподаватели болеют, дети болеют, у этих детей родители болеют», — написала Анастасия Селиванова.
В департаменте информационной и внутренней политики URA.RU ответили, что решение о переходе на очный формат с 25 ноября до конца года принято областным оперштабом. «Уровень заболеваемости среди студентов Шадринского филиала Курганского медколледжа на 25 ноября составляет 6,9% (36 человек — ОРВИ, случаев COVID-19 не зарегистрировано). Среди преподавателей уровень заболеваемости 0%», — передает данные депздрава пресс-служба правительства.
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