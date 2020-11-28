Чтобы получать пенсию в размере 50-60 тысяч рублей, с каждой зарплаты россиянам придется откладывать по 16 тысяч рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Страны ОПЕК и Россия планируют продлить соглашение по ограничению добычи нефти еще на 2-3 месяца. К тому же наметившийся в последнее время рост цен может изменить ситуацию на рынке. На фоне этой новости, котировки углеводородов пошли еще выше. На конец торговой недели за февральский фьючерс Brent дают 48,28 долларов за баррель (+1,03%). Тем временем бочка WTI торгуется за 45,53 долларов (-0,39%).

Рубль провел спокойную торговой неделю и нашел диапазон, в котором будет плавать до следующих потрясений. Если к доллару российская валюта слегка окрепла, то к евро растеряла ранее наверстанные позиции. По данным Московской биржи, доллар торгуется за 75,88 рубля (+0,17), за евро — 90,75 рубля (+0,50).

Ситуация в России

Чтобы получать пенсию в размере 50-60 тысяч рублей, с каждой зарплаты россиянам придется откладывать по 16 тысяч рублей. Как отметила доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им Плеханова Людмила Иванова-Швец, российские пенсии отличаются от западных в несколько раз из-за низких заработков.

В России упали зарплаты топ-менеджеров нефтегазовой отрасли. Как пишет Forbes, Средняя зарплата гендиректора или президента компании нефтегазовой отрасли в 2020 году снизилась на 15%, до 2,79 миллиона долларов по сравнению с прошлогодним показателем.

Мошенники стали активно использовать роботов-помощников, которые и сообщают жертвам о якобы совершенных подозрительных операциях. Если раньше звонки делали специально обученные люди-«звонари», то сейчас звонит якобы робот-помощник из Сбербанка и предлагает соединить с фиктивной службой безопасности.

ФАС повысила цены на два онкопрепарата. Стоимость ломустина выросла в десять раз, азатиоприна — в два раза. Оба средства входят в перечень жизненно важных лекарств.

Ситуация в мире

Facebook в 2021 выпустит собственную криптовалюту, стейблкойн Libra. Она угрожает национальным бумажным, не обеспеченным золотом и другими драгметаллами (фиатным) валютам, считают в Европейском центральном банке.

Российский блогер Алексей Навальный попросил Евросоюз ввести больше санкций против российских олигархов. Только если пострадают деньги богачей-граждан РФ, к санкциям ЕС прислушаются, заявил он, выступая на дебатах в комитете Европарламента по иностранным делам.

Прогнозы и мнения экспертов

В предстоящие новогодние каникулы у россиян не будет иной альтернативы, кроме как провести праздники в России. Пользуясь этим положением, многие регионы существенно повысят цены на отели и другие составляющие сферы туризма, рассказал URA.RU исполнительный директор «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев.

В России велик риск мошенничества при начислении и получении выплат на детей по упрощенной схеме, которую ранее предложили в Минэкономразвития РФ. Об этом в разговоре с URA.RU предупредил эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Основными способами снижения долгового бремени для россиян являются уменьшение расходов, реструктуризация (рефинансирование) кредита и банротство. Однако последний способ не лучший вариантом для ухода от долгов по кредитам, а рефинансирование зачастую невыгодно самим банкам, объяснил URA.RU экономист Константин Селянин.