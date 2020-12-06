06 декабря 2020
05 декабря 2020
04 декабря 2020

Мэр скандального района ЯНАО заразился коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по реализации нацпроектов с участием Полномочного представителя Президента России в УРФО Николая Цуканова и губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Салехард, головин андрей
Андрею Головину предлагают лечить COVID народными методами Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Глава Шурышкарского района ЯНАО Андрей Головин заразился коронавирусом. Информацию о болезни чиновник подтвердил сам в соцсетях. По непроверенным сведениям, Головин борется с болезнью уже больше недели.

«Так случилось, что и до меня добрался коронавирус. Хочу поблагодарить медработников, с риском выполняющих свой долг, за внимание! Волонтеров, которые доставляют больным медикаменты!» — написал Головин на своей странице в Instagram. По словам мэра, за время болезни он убедился в доброте и бескорыстности ямальцев — за последние дни Головин получил от людей десятки советов: «предлагали и северную целебную ягоду, и копченую рыбу, и горячую уху».

За время пандемии коронавирус настиг многих представителей истеблишмента ЯНАО. Инфекцию перенесли губернатор Дмитрий Артюхов. вице-спикер заксобрания Виктор Казарин, мэры Андрей Гаранин, Андрей Воронов и Алексей Титовский. Последний справился с болезнью за одиннадцать дней, а глава региона Артюхов — за две недели.

С начала года Шурышкарский район сотрясают коррупционные скандалы. Весной из-за злоупотреблений должностных лиц администрации района бюджету был нанесен ущерб на сумму свыше 300 млн рублей, а руководитель муниципального сельхозпредприятия безвозмездно сдавал в пользование аффилированной компании приобретенное на деньги субсидии оборудование.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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