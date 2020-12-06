Мэр скандального района ЯНАО заразился коронавирусом

Андрею Головину предлагают лечить COVID народными методами Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Глава Шурышкарского района ЯНАО Андрей Головин заразился коронавирусом. Информацию о болезни чиновник подтвердил сам в соцсетях. По непроверенным сведениям, Головин борется с болезнью уже больше недели.

«Так случилось, что и до меня добрался коронавирус. Хочу поблагодарить медработников, с риском выполняющих свой долг, за внимание! Волонтеров, которые доставляют больным медикаменты!» — написал Головин на своей странице в Instagram. По словам мэра, за время болезни он убедился в доброте и бескорыстности ямальцев — за последние дни Головин получил от людей десятки советов: «предлагали и северную целебную ягоду, и копченую рыбу, и горячую уху».

За время пандемии коронавирус настиг многих представителей истеблишмента ЯНАО. Инфекцию перенесли губернатор Дмитрий Артюхов. вице-спикер заксобрания Виктор Казарин, мэры Андрей Гаранин, Андрей Воронов и Алексей Титовский. Последний справился с болезнью за одиннадцать дней, а глава региона Артюхов — за две недели.

С начала года Шурышкарский район сотрясают коррупционные скандалы. Весной из-за злоупотреблений должностных лиц администрации района бюджету был нанесен ущерб на сумму свыше 300 млн рублей, а руководитель муниципального сельхозпредприятия безвозмездно сдавал в пользование аффилированной компании приобретенное на деньги субсидии оборудование.