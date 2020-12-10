В центре Тюмени вандалы уничтожили 50-летнюю липу

50-летнюю липу срубили прямо в центре города Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Власти Тюмени ищут свидетелей преступления, произошедшего в центре города. Об этом сообщает департамент городского хозяйства администрации Тюмени. Эковандалы спилили 50-летнюю липу.

«Просим откликнуться свидетелей! 10 декабря, в промежутке с 4 до 5 часов, на разделительной полосе улицы Ленина (напротив дома № 78-а) было зафиксировано правонарушение — незаконная рубка зеленого насаждения. Просим свидетелей, обладающих записью с видеорегистратора, видео- или фотоматериалами, сообщить по телефону 29-78-46», — такую просьбу департамент городского хозяйства разместил в группе «Тюмень — наш дом» в соцсети «ВКонтакте»,.

Срубленное дерево было липой, ее приблизительный возраст — 50 лет. Власти уже подали заявление в полицию.

В комментариях к записи тюменцы высказали свои предположения о том, кому могло помешать дерево. «Крона дерева в провода упиралась и скорее всего мешала, вот и спилили», — написала Yana Fokht. «Там рекламный щит стоит. Искать виновного недолго. Доказать бы только», — отметила Кристина Шелемеха.

На месте преступления также установлена камера системы «Безопасный город». URA.RU направило запрос в полицию с вопросом о том, зафиксировала ли камера преступников. На момент публикации ответ не поступил.