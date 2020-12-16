16 декабря 2020
15 декабря 2020

Коронавирус перестроил маршруты новогодних отпусков тюменцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Рощино перед приездом министра транспорта Соколова. Тюмень
Тюменцы не готовы рисковать здоровьем ради отдыха за границей Фото: Николай Бастриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Накануне новогодних выходных жители Тюмени стали в разы реже покупать путевки за границу из-за страха заразиться коронавирусом. Вместо доступных Турции и Египта тюменцы предпочитают отметить праздники на российских курортах, рассказали URA.RU в туристическом агентстве «ТОП-тур».

«В приоритете сейчас однозначно Россия. Туристы боятся выезжать из страны из-за пандемии. Несмотря на то, что многие границы открыты, люди очень редко выбирают зарубежные направления. В целом спрос по сравнению с декабрем прошлого года упал раза в два точно», — объяснили турагенты.

По словам агентов, отрасль сейчас держится на горящих турах. «Низкая цена на отдых заставляет туристов забыть о страхе заразиться коронавирусом. Когда самолеты не заполняются, за несколько дней до вылета стоимость путевок ощутимо падает. Из-за этого люди все же решаются на поездку. Изменилась и тенденция по количеству отдыхающих. Если раньше перед праздниками путевки брали на всю семью, то сейчас все чаще бронируются по одиночке, максимум — парами», — рассказали собеседники URA.RU.

При этом большинство и в этом случае выбирает поездки внутри страны. Самыми востребованными сейчас являются туры в Сочи.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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