В Кургане женщина похоронила собаку в могиле мужа

В Кургане животных хоронят на кладбище для людей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Кургана похоронила своего питомца в могиле мужа. Об этом URA.RU рассказал директор Союза похоронных организаций региона Артур Пономарев.

«В одно из похоронных агентств обратилась бабушка. Говорит, хочу похоронить собаку в могиле своего мужа на Рябковском кладбище. Она ответственная за захоронение. Муж похоронен давно. Пришлось хоронить в могиле ее мужа», — рассказал Пономарев.

Он уточнил, со слов женщины, собака прожила вместе с супругами около 20 лет. Они очень любили животное, потому она и решила похоронить его в могиле мужа. «Предприятие не в праве отказать. Закон это не воспрещает», — отметил директор Союза. Он также добавил, что такие просьбы поступают часто.

В Курганской области нет легального кладбища для домашних животных. Союз похоронных организаций пытался лет 7-8 назад продвинуть тему запуска крематория для животных. Но при подсчетах оказалось, что направление убыточное.

В Кургане одна из похоронных компаний предлагает ритуальные услуги для домашних животных. Стоимость похорон питомца около 5 тысяч рублей. Однако хоронят животных в лесу. Запрос о том, появится ли в Кургане кладбище для животных направлен в мэрию. Там пообещали прокомментировать позднее.