Водитель заявил, что зимник в ЯНАО закрывают из-за коронавируса

На трассе до Восточно-Мессояхского месторождения ввели меры безопасности по коронавирусу Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ЯНАО автомобилистам, выезжающим на ледовую трассу между поселком Тазовским и Восточно-Мессояхским месторождением, запрещают проезд без отрицательного теста на коронавирус. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал один из водителей, работающих на зимнике. По его словам, с помощью ограничений руководство месторождения пытается избежать вспышки вируса среди вахтовиков.

«В первый день [после открытия зимника] пошло распоряжение, что прибывающие имеют на руках справку. Суть как в аэропорту — отрицательный тест, бумага от работодателя, замер температуры. Иначе разворачивают в обратном направлении. Мессояха популярна у вахтовиков даже в пандемию, ребята едут со всей страны, так что поток рабочих пытаются фильтровать», — поделился водитель с URA.RU.

В пресс-центре компании «Мессояханефтегаз», которая занимается разработкой месторождения и обслуживает зимник, подтвердили, что на дороге соблюдаются меры профилактики коронавируса. «Перед въездом на трассу водителям и пассажирам проводят термометрию, проверяют на актуальность результаты теста на коронавирус или наличие справки на антитела. Кроме того, все въезжающие на месторождение должны использовать средства индивидуальной защиты — маски и перчатки», — сообщили в компании.

Ледовая трасса из Тазовского ведет к Западно-Мессояхскому и Восточно-Мессояхскому месторождениям. В зимнее время года это единственная дорога, связывающая промыслы с населенными пунктами. В нынешнем сезоне трассу открыли позднее обычного — 21 декабря — из-за аномально теплого начала зимы.