Точное количество очагов коронавируса в Тюменской области на данный момент неизвестно Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области действует лишь один очаг групповой заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. При этом еще один очаг из данных просто пропал.

«На сегодняшний день на территории региона остается один групповой очаг инфекции — это „Вагайский дом-интернат для престарелых и инвалидов“. В нем числится 38 заболевших», — сообщает оперативный штаб по Тюменской области.

Ранее с контроля были сняты очаги в ярковском и исетском домах-интернатах для престарелых и инвалидов. При этом на прошлой неделе вспышка коронавируса продолжала действовать в ООО «Фармасинтез-Тюмень». О закрытии этого очага не сообщалось, но в сегодняшний реестр он не попал. URA.RU направило запрос в оперштаб по Тюменской области.