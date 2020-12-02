ЕГЭ в 2021 году будут сдавать по-новому

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый день ЕГЭ. Челябинск, егэ, класс, экзамен, тест, география, школа45
Количество общественных наблюдателей на ЕГЭ в 2021 году сократят Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

На едином госэкзамене (ЕГЭ) в 2021 году планируют сократить присутствие наблюдателей из-за распространения коронавируса. При этом для наблюдения за учениками планируют максимально широко использовать технологию онлайн-наблюдения.

«Чтобы максимально обезопасить организаторов и участников экзаменов, количество очных выходов общественных наблюдателей мы сократим, а технология онлайн-наблюдения, объемы которого увеличатся, позволит минимизировать риски, сохранив эффективность мониторинга», — сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора. Ведомство предложило вузам развернуть на своих площадках ситуационно-информационные центры (СИЦ).

Новая система не требует вложений. Для осуществления деятельности СИЦ будут использованы компьютерные классы и электронные библиотеки.

Ранее Национальный родительский комитет направил в Минпросвещения письмо с просьбой отменить обязательную сдачу ЕГЭ и ОГЭ. Однако министерство не планирует это делать так же, как и переносить сроки проведения экзаменов, пишет агентство Nation News.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...