ЕГЭ в 2021 году будут сдавать по-новому

Количество общественных наблюдателей на ЕГЭ в 2021 году сократят Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На едином госэкзамене (ЕГЭ) в 2021 году планируют сократить присутствие наблюдателей из-за распространения коронавируса. При этом для наблюдения за учениками планируют максимально широко использовать технологию онлайн-наблюдения.

«Чтобы максимально обезопасить организаторов и участников экзаменов, количество очных выходов общественных наблюдателей мы сократим, а технология онлайн-наблюдения, объемы которого увеличатся, позволит минимизировать риски, сохранив эффективность мониторинга», — сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора. Ведомство предложило вузам развернуть на своих площадках ситуационно-информационные центры (СИЦ).

Новая система не требует вложений. Для осуществления деятельности СИЦ будут использованы компьютерные классы и электронные библиотеки.

Ранее Национальный родительский комитет направил в Минпросвещения письмо с просьбой отменить обязательную сдачу ЕГЭ и ОГЭ. Однако министерство не планирует это делать так же, как и переносить сроки проведения экзаменов, пишет агентство Nation News.