12 января 2021
11 января 2021

Тюменские власти готовы продлить карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный город. Тюмень, снег, зима, тюмень, виды тюмени
Режим повышенной готовности в Тюменской области продлят еще на месяц Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Власти Тюменской области планируют продлить режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса до начала февраля. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, правительство объявит об этом не позднее 14 января.

«Совершенно точно можно сказать, что будет продлена обязательная самоизоляция для пожилых людей в возрасте старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Вероятно, не снимут ограничения для предприятий общепита, которым нельзя принимать гостей ночью», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

По его словам, детей и подростков младше 18 лет по-прежнему не будут пускать в торговые и торгово-развлекательные центры без сопровождения родителей. Не отменят и запрет на проведение массовых мероприятий. URA.RU направило запрос в региональный оперативный штаб с просьбой прокомментировать информацию.

Ранее тюменские власти продлили ряд ограничений режима повышенной готовности до 15 января. При этом некоторые требования карантина в регионе отменили.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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