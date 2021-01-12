На Курганскую область надвигаются 40-градусные морозы

В ночь на 14 января в Курганской области может похолодать до минус 40 градусов. Об этом сообщает Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
«В ночь на 14 января 2021 года местами по области ожидается сильный мороз с минимальными температурами воздуха до минус 40 градусов», — сообщается на сайте ЦГМС. По данным синоптиков, такая низкая температура воздуха возможна в ночные часы при прояснении. Днем воздух прогреется до 22-27 градусов ниже нуля. При этом возможен ветер до семи метров в секунду.
В последующие дни ожидается потепление. В ночь на 15 января температура воздуха составит от минус 25 до минус 30 градусов, в ночь на 16 января — от минус 10 до минус 15 градусов. Днем 15 января ожидается от 9 до 14 градусов, 16 января — от 5 до 10 градусов ниже нуля. При этом усилится ветер — 15 января порывы могут достичь 14 м/с, возможна метель.
Предупреждение о похолодании опубликовано на сайте мэрии Кургана. Власти напоминают, что в период холодов необходимо соблюдать меры пожарной безопасности, ограничить использование личного транспорта и не отправляться в дальние поездки. «Не выходите на улицу без варежек, шапки и шарфа, открытые участки кожи смажьте кремом», — добавляют в пресс-службе администрации города.
Ранее синоптики сообщали, что в ночь с 13 на 14 января температура воздуха в Курганской области может опуститься ниже минус 30 градусов. 13 января из-за холодов в Кургане отменили занятия для школьников с 1-го по 7-й класс включительно.
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