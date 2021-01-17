В смертельном ДТП погибли 2 человека Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На трассе Сургут-Салехард произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция ЯНАО в своей официальной группе в социальной сети «Вконтакте».

«От полученных травм скончалась в реанимационном отделении больницы города Губкинский девочка 3-х лет, пассажир автомобиля Hyundai. Автоинспекторы установили, что в момент аварии, в автомобиле Hyundai находилась семья из 5 человек, из них 3 несовершеннолетних. Все были пристегнуты ремнями безопасности, а малолетний пассажир находился в детском удерживающем устройстве», — говорится в сообщении.

По информации полиции, причиной автокатастрофы стало то, что водитель отечественной легковушки пошел на обгон и выехал на встречку. В результате, кроме ребенка, жертвами аварии стал упомянутый шофер и один из пассажиров иномарки.

С начала этого года в авариях на дорогах региона погибли 6 человек. Госавтоинспекция заявила, что собирается проводить внеплановые рейды из-за роста ДТП с летальным исходом.