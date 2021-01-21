В интернете начали продавать поддельные вакцины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 22 января, — 412-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 328-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В мире зафиксировано более 97 миллионов случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали 2 млн человек. Больше всего зараженных — в США, далее по числу зараженных следуют Индия и Бразилия, Россия занимает четвертое место.

Вакцина и лекарство

Роспотребнадзор призвал срочно вакцинироваться от коронавируса, так как сейчас эпидпроцесс идет на спад. Однако россиянам следует быть осторожнее. В интернете появились сайты, на которых продают поддельные импортные вакцины компаний Pfizer и Moderna.

При этом ученые считают, что «Спутник V» дольше других российских вакцин сохраняет иммунитет. Указанный препарат защищает организм до двух лет. Тем временем ученые из Оксфордского университета собираются выпустить новые версии вакцины, направленные на разные мутации COVID. При необходимости произвести препарат могут за 48 часов.

Коронавирус в России и в мире

Согласно информации coronavirus-monitor.ru, в РФ зафиксировано более 3,5 млн зараженных коронавирусом. За последние сутки в стране зафиксирован новый рекорд по числу смертей от COVID в 2021 году. Скончались 612 россиян. Несмотря на это, с 22 января мэр Москвы Сергей Собянин значительно смягчил ограничения. Возобновляют работы колледжи и спортивные секции, музеи и детские комнаты в ТРЦ. В Госдуме считают, что ковидные ограничения вскоре будут сняты и в регионах РФ. Ждать осталось не более полутора месяцев.

Президент США Джо Байден заявил, что число умерших коронавируса американцев в феврале может превысить 500 тысяч . Ситуация в стране продолжает ухудшаться. В связи с этим глава Штатов вводит карантин для прибывающих в страну из-за рубежа лиц.

Страны Европейского союза договорились о взаимном признании тестов коронавирус для облегчения поездок внутри союза. Взаимное признание должно касаться как традиционных ПЦР, так и экспресс-тестов.

В ЮАР обнаружена новая мутация COVID. Она оказалась стойкой к антителам, что может снизить эффективность разработанных в настоящее время вакцин.

Что говорят врачи и ученые

Ученые из ФРГ предложили поделить случаи коронавирусной инфекции на пять типов в зависимости от реакции иммунной системы. Первые две группы составляли тяжелые случаи, в остальных трех вирус протекал в более легкой форме. Тем временем сотрудники австрийской студии Nanographics совместно с учеными впервые создали реальное 3D-фото COVID.