На Курганскую область надвигаются морозы до -43 градусов

По прогнозам синоптиков, 23 и 24 января в Курганской области похолодает до -43 градусов. Данное сообщение размещено на сайте регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
«23-24 января 2021 г. местами по области ожидается сильный мороз», — указано в сообщении. Минимальные температуры воздуха достигнут -40,-43 градусов.
Представители мэрии Кургана призвали горожан во время холодов соблюдать меры пожарной безопасности и быть внимательными на дорогах. Также они попросили не выходить на улицу без варежек и шарфа.
Ранее ожидалось, что в Курганской области в ближайшие дни похолодает до -35 градусов. Из-за приближающихся морозов к жителям региона обратились представители ГУ МЧС России по Курганской области и рассказали, как пережить холод.
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