21 января 2021
20 января 2021

На Курганскую область надвигаются морозы до -43 градусов

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Холоднее всего в регионе будет 23 и 24 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По прогнозам синоптиков, 23 и 24 января в Курганской области похолодает до -43 градусов. Данное сообщение размещено на сайте регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«23-24 января 2021 г. местами по области ожидается сильный мороз», — указано в сообщении. Минимальные температуры воздуха достигнут -40,-43 градусов.

Представители мэрии Кургана призвали горожан во время холодов соблюдать меры пожарной безопасности и быть внимательными на дорогах. Также они попросили не выходить на улицу без варежек и шарфа.

Ранее ожидалось, что в Курганской области в ближайшие дни похолодает до -35 градусов. Из-за приближающихся морозов к жителям региона обратились представители ГУ МЧС России по Курганской области и рассказали, как пережить холод.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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