В Тюмени снесут главный корпус ключевого вуза

Проектная документация на строительство нового главного корпуса ТюмГУ одобрена Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Главный корпус Тюменского государственного университета снесут, а на его месте построят новый. Об этом сообщил руководитель главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов.

«Мы с ректором разговаривали, и у них есть планы как можно быстрее начать строительство этого объекта. Это объект университета, они являются заказчиками, и финансирование идет через них», — приводит слова Шустова издание «Вслух.ру».

Проектная документация на строительство нового учебного уже разработана. Она прошла главгосэкспертизу, имеет положительное заключение по технической части и по достоверности сметной стоимости. Комментарий от Тюменского государственного университета ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что ТюмГУ может лишиться главного корпуса, в котором располагается Институт филологии и журналистики. Разговоры об этом шли еще в 2015 году, но окончательное решение по сносу здания тогда не было принято.