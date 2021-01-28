Тюменские ветераны войны планируют сорвать митинг Навального

Очередная акция в поддержку блогера запланирована на 31 января Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ветераны и участники локальных войн планируют сорвать митинг в поддержку блогера Алексея Навального в Тюмени, запланированный на 31 января. Об этом URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией.

«Недовольство среди ветеранов и участников локальных войн вызвал еще первый митинг в поддержку Навального, который прошел 23 января. Уже тогда некоторые из них приняли решение, что если акция повторится, то они также на нее пойдут. Но не для того, чтобы принять участие, а для того, чтобы переубедить собравшихся и отправить их по домам», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он уточнил, что на митинг планируют выйти несколько десятков ветеранов и участников локальных конфликтов. В городском Совете ветеранов войны и труда информацию об этом не подтвердили. «Такой информации не было. Мы ничего об этом не слышали», — сообщили там URA.RU.

Другой источник URA.RU пояснил, что, вероятно, речь идет о небольших ветеранских организациях. Некоторые из них в Тюмени носят неформальный характер. «Таких объединений в городе много. Это и десантники, и пехотинцы, и пограничники, и афганцы, и много других. Может быть, сорвать митинг в поддержку Навального собирается кто-то из этих ребят. Единой позиции по этому вопросу нет», — отметил собеседник агентства. В региональный штаб Алексея Навального направлен запрос.

По мнению политолога Александра Безделова, прошедший 23 января в Тюмени митинг в поддержку блогера Алексея Навального пошел не по тому сценарию, на который рассчитывали его организаторы. Сторонники блогера думали, что последнее расследование «Фонда борьбы с коррупцией» вызовет больший отклик населения.