01 февраля 2021
31 января 2021

Градоначальник ЯНАО поставил дедлайн по сносу аварийного жилья

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ветхое и аварийное жилье. Курган, старый дом, подъезд дома, лестничная площадка, ветхое и аварийное жилье
В Коротчаево к 2023 году расселят ветхое и аварийное жилье. Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Коротчаево (район Нового Уренгоя ЯНАО) к 2023 году расселят весь аварийный фонд по поручению губернатора. Об этом заявил глава Нового Уренгоя Андрей Воронов во время своего прямого эфира в Instagram.

«Уже сделана карта — куда будет переселяться каждый дом Коротчаево. Планы по Коротчаево амбициозны. Здесь нужно максимум приложить усилий, чтобы за два, максимум за два с половиной года ни одной деревяшки в Коротчаево не осталось», — сообщил Воронов.

Несмотря на то, что в 2021 году бюджет дефицитный, расселение ветхого и аварийного жилья в приоритете у правительства округа. Средств, выделяемых на этот вопрос, стало только больше. У руководства округа в планах до 2025 года переселить из ветхого и аварийного жилья 70 000 ямалцев.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...