Градоначальник ЯНАО поставил дедлайн по сносу аварийного жилья

В Коротчаево к 2023 году расселят ветхое и аварийное жилье. Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Коротчаево (район Нового Уренгоя ЯНАО) к 2023 году расселят весь аварийный фонд по поручению губернатора. Об этом заявил глава Нового Уренгоя Андрей Воронов во время своего прямого эфира в Instagram.

«Уже сделана карта — куда будет переселяться каждый дом Коротчаево. Планы по Коротчаево амбициозны. Здесь нужно максимум приложить усилий, чтобы за два, максимум за два с половиной года ни одной деревяшки в Коротчаево не осталось», — сообщил Воронов.

Несмотря на то, что в 2021 году бюджет дефицитный, расселение ветхого и аварийного жилья в приоритете у правительства округа. Средств, выделяемых на этот вопрос, стало только больше. У руководства округа в планах до 2025 года переселить из ветхого и аварийного жилья 70 000 ямалцев.