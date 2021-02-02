В курганском районе из-за смертей на пожарах ввели особый режим

В Петуховском районе особый противопожарный режим действует с 1 февраля (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Петуховском районе (Курганская область) из-за роста числа пожаров и гибели в них людей ввели особый противопожарный режим. Соответствующий документ был размещен 3 февраля в официальной группе районной администрации в соцсети «ВКонтакте».

«Администрация Петуховского района постановляет ввести особый противопожарный режим на территории Петуховского района с 1 февраля 2021 года», — указано в документе. Введение режима связано с ростом числа пожаров в районе и гибели на них людей.

В документе указано, что в районе будут созданы оперштабы по предупреждению и ликвидации пожаров. В каждом населенном пункте района будут обсуждать последствия пожаров, которые произошли с 4 по 19 января.

На сайте местной администрации указано, что за первую неделю 2021 года в районе было три пожара, в котором погибли два человека. В районе регулярно проводятся совещания по вопросам пожарной безопасности.