В Курганской области изменили карантинные меры

Курганским ЗАГСам возобновить выездную регистрацию отношений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Курганским ЗАГСам разрешили регистрировать отношения, не перенося дату, и возобновить выездную регистрацию. Соответствующее решение принял областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Новые правила вступают в силу с 5 февраля.

«Управлению ЗАГС Курганской области производить государственную регистрацию заключения брака по предварительной записи», — говорится в выписке из решения оперштаба, которое разместил департамент экономического развития Курганской области во «ВКонтакте». Отмечается, что среди присутствующих на официальной регистрации могут быть лица, вступающие в брак, близкие родственники и осуществляющие фото- и видеосъемку, но при соблюдении социальной дистанции. Также разрешена выездная регистрация.

Ранее гражданам предлагали перенести дату официальной регистрации отношений. Если перенести было невозможно, то проводить бракосочетание разрешалось только в присутствии молодоженов.