04 февраля 2021
03 февраля 2021

В Курганской области изменили карантинные меры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бракосочетание в день семьи, любви и верности во время коронавируса. Курган, свадьба, жених и невеста, медицинская маска, бракосочетание, масочный режим
Курганским ЗАГСам возобновить выездную регистрацию отношений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Курганским ЗАГСам разрешили регистрировать отношения, не перенося дату, и возобновить выездную регистрацию. Соответствующее решение принял областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Новые правила вступают в силу с 5 февраля.

«Управлению ЗАГС Курганской области производить государственную регистрацию заключения брака по предварительной записи», — говорится в выписке из решения оперштаба, которое разместил департамент экономического развития Курганской области во «ВКонтакте». Отмечается, что среди присутствующих на официальной регистрации могут быть лица, вступающие в брак, близкие родственники и осуществляющие фото- и видеосъемку, но при соблюдении социальной дистанции. Также разрешена выездная регистрация.

Ранее гражданам предлагали перенести дату официальной регистрации отношений. Если перенести было невозможно, то проводить бракосочетание разрешалось только в присутствии молодоженов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...