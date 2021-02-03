Курганские вузы ослабляют ограничения по коронавирусу

Три курганских вуза вернутся к очному обучению 8 февраля. Данная информация размещена на сайте образовательных учреждений.
«С 8 февраля студенты Курганского государственного университета очной и очно-заочной форм обучения приступают к занятиям в смешанном формате», — указано на сайте вуза. Часть пар будет проходить в университете. Потоковые занятия и пары у преподавателей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания будут проходить дистанционно. У заочников занятия будут проходить удаленно.
В курганском филиале РАНХиГС студенты-очники будут учиться в похожем формате, однако педагоги из группы риска, имеющие прививку от коронавируса, смогут преподавать очно. Студенты заочной формы обучения в сообщении не упоминались.
В Курганской сельхозакадемии студенты очной формы обучения будут с 8 февраля учиться в вузе, заочники — в смешанном режиме. С иностранцами, которые находятся не в России, будут проводиться дистанционные занятия.
Ранее о завершении дистанционного обучения сообщили в Шадринском государственном педагогическом университете. Все школьники Курганской области вернулись к очному обучению 18 января, студенты колледжей и техникумов — 1 февраля.
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