На трубы теплотрассы обратил внимание житель Шадринска (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) трубы теплотрассы обмотали скотчем. О необычной находке местный житель сообщил 5 февраля в группе соцсети «ВКонтакте» «Подслушано Шадринск (original)».

«Более четырех лет подряд в одном месте прорыв! Каждый год его ремонтируют, и снова та же история. <…> увидев новые технологии, сразу все встало на свои места! Скотч — вот решение всех проблем!» — написал анонимный пользователь. В комментариях один из горожан заметил, что скотч нужен для обмотки утеплителя, а для устранения прорыва забит деревянный шкант.

В пресс-службе ООО «ШТС» URA.RU ответили, что компании принадлежат два из трех трубопроводов, проходящих возле дома по адресу ул. Ефремова, 26а. «Теплоизоляция данного участка трубопровода летом 2020 года находилась в хорошем состоянии. <…> Выполняя работы по теплоизоляции трубопроводов ООО „ШТС“ использует материалы и конструкции соответствующие требованиям нормативно-технической документации», — ответили в компании. Там добавили, что последний раз в этом месте представители мэрии ремонтировала трубу ГВС, которая не принадлежит компании. В ООО «ШТС» отметили, что восстановят теплоизоляцию на участке после данного ремонта.

«В весенне-летний период будет проведен необходимый ремонт теплотрассы, в том числе и ее утепление», — ответили обратившемуся представители мэрии Шадринска. URA.RU в пресс-службе администрации ответили, что во время ремонта трубы ГВС скотч не применялся.

Место, обмотанное скотчем Фото: соцсеть «ВКонтакте», группа «Подслушано Шадринск (original)»

Скотч обнаружили на трубах теплотрассы, расположенных возле ул. Ефремова, д. 26а Фото: соцсеть «ВКонтакте», группа «Подслушано Шадринск (original)»

Летом 2020 года теплоизоляция в данном месте была целой Фото: пресс-служба ООО «ШТС»