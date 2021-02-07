Города и поселки в западной части ЯНАО накрыли сильный ветер и метель. Правительство округа закрыло движение по ключевым трассам и зимникам, на дорогах дежурят наряды ДПС, рассказали в пресс-службе администрации Ямала. Власти призывают автомобилистов по возможности оставаться в населенных пунктах.
«На региональных трассах в окрестностях Салехарда бушует стихия. Синоптики прогнозируют сильный ветер, порывы которого будут достигать до 27 м/с. Дежурная техника работает в усиленном режиме», — сообщили в пресс-службе правительства. В окружном департаменте дорожного хозяйства уточнили, что некоторые трассы было решено закрыть заблаговременно — еще вечером 7 февраля.
На дорогах ЯНАО уже произошло несколько серьезных аварий. Как сообщают очевидцы в соцсетях, на подъезде к Салехарду слетела с трассы и перевернулась легковушка. В Лабытнанги иномарка влетела в фонарный столб и опрокинулась, рассказали в окружном управлении ГИБДД. Два человека получили травмы.
Тем временем в городах шквалистый ветер срывает крыши и облицовку с домов. В Лабытнанги ураганом снесло обшивку многоквартирника на улице Дзержинского. В Салехарде ветер сдул теплую остановку на улице Зои Космодемьянской. По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее синоптики пообещали ЯНАО резкие перепады температур. С 8 февраля в округе наступит сильный мороз до минус 33 градусов. Метеозависимым людям рекомендовали внимательно следить за самочувствием.
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