В западной части Ямала бушует мощный ураган Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Города и поселки в западной части ЯНАО накрыли сильный ветер и метель. Правительство округа закрыло движение по ключевым трассам и зимникам, на дорогах дежурят наряды ДПС, рассказали в пресс-службе администрации Ямала. Власти призывают автомобилистов по возможности оставаться в населенных пунктах.

«На региональных трассах в окрестностях Салехарда бушует стихия. Синоптики прогнозируют сильный ветер, порывы которого будут достигать до 27 м/с. Дежурная техника работает в усиленном режиме», — сообщили в пресс-службе правительства. В окружном департаменте дорожного хозяйства уточнили, что некоторые трассы было решено закрыть заблаговременно — еще вечером 7 февраля.

На дорогах ЯНАО уже произошло несколько серьезных аварий. Как сообщают очевидцы в соцсетях, на подъезде к Салехарду слетела с трассы и перевернулась легковушка. В Лабытнанги иномарка влетела в фонарный столб и опрокинулась, рассказали в окружном управлении ГИБДД. Два человека получили травмы.

Тем временем в городах шквалистый ветер срывает крыши и облицовку с домов. В Лабытнанги ураганом снесло обшивку многоквартирника на улице Дзержинского. В Салехарде ветер сдул теплую остановку на улице Зои Космодемьянской. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее синоптики пообещали ЯНАО резкие перепады температур. С 8 февраля в округе наступит сильный мороз до минус 33 градусов. Метеозависимым людям рекомендовали внимательно следить за самочувствием.

Ураган сорвал обшивку с дома в Лабытнанги Фото: «Лабытнанги Info», «ВКонтакте»

Авария на дороге в Салехард Фото: «В Салехарде.ру / объявления / Салехард», «ВКонтакте»

Иномарка перевернулась в Лабытнанги Фото: пресс-служба ГИБДД по ЯНАО

В Салехарде сдуло теплую остановку Фото: «В Салехарде.ру / объявления / Салехард», «ВКонтакте»

Ветром обломало антенну у здания «Недр Ямала» в Салехарде Фото: «Подслушано в Салехарде», «ВКонтакте»

От урагана в Салехарде пострадали даже светофоры Фото: «Подслушано в Салехарде», «ВКонтакте»