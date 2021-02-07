07 февраля 2021
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ЯНАО накрыл сильнейший шторм. Ветер срывает крыши, парализованы трассы

© Служба новостей «URA.RU»
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Метель. Салехард
В западной части Ямала бушует мощный ураган Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Города и поселки в западной части ЯНАО накрыли сильный ветер и метель. Правительство округа закрыло движение по ключевым трассам и зимникам, на дорогах дежурят наряды ДПС, рассказали в пресс-службе администрации Ямала. Власти призывают автомобилистов по возможности оставаться в населенных пунктах.

«На региональных трассах в окрестностях Салехарда бушует стихия. Синоптики прогнозируют сильный ветер, порывы которого будут достигать до 27 м/с. Дежурная техника работает в усиленном режиме», — сообщили в пресс-службе правительства. В окружном департаменте дорожного хозяйства уточнили, что некоторые трассы было решено закрыть заблаговременно — еще вечером 7 февраля.

На дорогах ЯНАО уже произошло несколько серьезных аварий. Как сообщают очевидцы в соцсетях, на подъезде к Салехарду слетела с трассы и перевернулась легковушка. В Лабытнанги иномарка влетела в фонарный столб и опрокинулась, рассказали в окружном управлении ГИБДД. Два человека получили травмы.

Тем временем в городах шквалистый ветер срывает крыши и облицовку с домов. В Лабытнанги ураганом снесло обшивку многоквартирника на улице Дзержинского. В Салехарде ветер сдул теплую остановку на улице Зои Космодемьянской. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее синоптики пообещали ЯНАО резкие перепады температур. С 8 февраля в округе наступит сильный мороз до минус 33 градусов. Метеозависимым людям рекомендовали внимательно следить за самочувствием.

Ураган сорвал обшивку с дома в Лабытнанги
Фото: «Лабытнанги Info», «ВКонтакте»
Авария на дороге в Салехард
Фото: «В Салехарде.ру / объявления / Салехард», «ВКонтакте»
Иномарка перевернулась в Лабытнанги
Фото: пресс-служба ГИБДД по ЯНАО
В Салехарде сдуло теплую остановку
Фото: «В Салехарде.ру / объявления / Салехард», «ВКонтакте»
Ветром обломало антенну у здания «Недр Ямала» в Салехарде
Фото: «Подслушано в Салехарде», «ВКонтакте»
От урагана в Салехарде пострадали даже светофоры
Фото: «Подслушано в Салехарде», «ВКонтакте»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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