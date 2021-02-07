В ЯНАО начался новый рост COVID-заражений

На Ямале подтверждено 36 111 случаев коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ЯНАО за сутки коронавирусом заразились 65 человек, сообщил региональный оперативный штаб. Впервые за два месяца число новых случаев в округе растет на протяжении нескольких дней. Еще неделю назад власти отчитывались о минимуме заражений с сентября 2020 года.

«В ЯНАО подтверждено 65 новых случаев заболевания COVID», — говорится в докладе оперштаба. Наибольший прирост дал Новый Уренгой, где заразились 13 горожан. В Муравленко и Ноябрьске вирус обнаружили у восьми человек, в Салехарде — у семи. Всего в ЯНАО подтверждено 36 111 случаев коронавируса, вылечились 33 159 пациентов.

Кроме того, за сутки умер житель Ямала с подтвержденным коронавирусом. В Новом Уренгое скончался 71-летний мужчина, сообщили в оперштабе. С начала пандемии жертвами инфекции стали 388 ямальцев. По частоте смертей ЯНАО занимает 12 место в России — 72 случая на 100 тысяч населения.

Карантин по коронавирусу в ЯНАО продлится до 1 марта. URA.RU составило актуальный список ограничений и запретов, которые сохраняются в округе. Последние несколько месяцев ситуация с заражениями в округе постепенно улучшается, темпы эпидемии стабильно падают.