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В курганском доме вода залила электрощиты. «Страшно выходить в подъезд»

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Вадима Шумкова в Петуховский район. Курган, аварийное состояние, протекает крыша
Из-за перепада температур в доме возникла протечка (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в одном из домов талая вода залила электрощиты в подъезде, из-за чего жильцам стало страшно выходить из квартир. Об этом житель Кургана сообщил 8 февраля в группе соцсети «ВКонтакте» «Инцидент Курган».

«По стенам бежит вода, залиты электрощитки на всех этажах, управляющая компания „Лидер“ на звонки не отвечает, от слова совсем. Страшно выходить в подъезд, электричество — не шутки, возможен и смертельный случай», — написал анонимный пользователь. Он приложил к посту фотографии подъезда дома, расположенного по адресу ул. Радионова, 14, которые были сделаны 6 февраля.

В управляющей компании URA.RU подтвердили факт протечки. Там объяснили, что причина в плохом состоянии крыши. «Будем устранять <…> Как погода позволит, думаю, что в течение десяти дней», — объяснил представитель компании. Он добавил, что в морозную погоду нельзя выполнять ремонт, так как при работе с материалами есть свои температурные ограничения. По его словам, вода в щитке прошла через слаботочные системы из-за чего угрозы не было. Представитель компании добавил, что в понедельник в доме было сухо.

В мэрии Кургана уточнили, что в доме были подтоплены щитки со старыми ТВ-антеннами. По данным администрации, ремонт крыши выполнят, ориентировочно, в течение двух недель.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане с 5 по 7 февраля ожидаются перепад температур и дождь с мокрым снегом. Позже в регионе из-за осложнившихся погодных условий ограничили движение транспорта на трассах.

Протечка в доме была связана с состоянием крыши
Фото: соцсеть «ВКонтакте», группа «Инцидент Курган»

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