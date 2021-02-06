06 февраля 2021
05 февраля 2021

ГИБДД Зауралья ограничила движение транспорта из-за метелей

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, снег, зима, общественный транспорт, автобусы
Дороги в Курганской области закрыли для автобусов и большегрузов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за непогоды на всех дорогах федерального и регионального значения в Курганской области ограничено движение автобусов и большегрузов. С таким предупреждением выступило региональное управление ГИБДД.

«В связи с осложнившимися погодными условиями, в целях сохранения жизни и здоровья участников движения до особого распоряжения ограничено движение пассажирского транспорта (автобусов) и большегрузного на всех дорогах федерального и регионального значения Курганской области», — сообщается в обращении Госавтоинспекции.

В ведомстве просят участников движения заранее планировать поездки, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию между транспортными средствами. «При обледенении дорожного покрытия лучше избегать резких маневров и торможений. Всегда помнить, что боковой ветер также опасен, и по возможности при неблагоприятных погодных условиях лучше отказаться от поездок», — добавили в ГИБДД.

С 7 февраля во всех регионах Уральского федерального округа ухудшилась погода: после субботних дождей пришли морозы и метели. Из-за неблагоприятных погодных условий в Свердловской области закрыли часть дорог, а в Челябинской области задерживают авиарейсы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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