08 февраля 2021

Путин назначил начальника отдела СКР по особо резонансным делам

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на Октябрьском Поле. Москва, следственный комитет, октябрьское поле, автомобиль скр
В СКР состоялось важное назначение Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Руководить Главным следственным управлением СКР, которое специализируется на расследовании резонансных дел, будет генерал-майор Денис Колесников. Соответствующий указ о назначении подписал президент РФ Владимир Путин.

«Генерал-майор юстиции Денис Колесников был назначен на должность руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации», — рассказал РБК источник в центральном аппарате Следственного комитета. Собеседник агентства уточнил, что Колесников заменил в этой должности Эдуарда Кабурнеева, который в августе прошлого года стал первым заместителем главы СКР Александра Бастрыкина.

Сотрудники отдела СКР, которым будет руководить Колесников, расследовали крушение «Невского экспресса», авиакатастрофу с самолетом президента Польши Леха Качиньского, а также резонансное дело «банды ГТА». Банда совершила серию убийств на трассах Подмосковья в период с 2012 по 2014 год. По версии следствия, на счету подозреваемых 17 жертв.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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