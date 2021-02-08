Тюменского чиновника оштрафовали за обман

Тюменского чиновника оштрафовали за ложную информацию о благоустройстве сквера Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Начальник юридического отдела службы заказчика по благоустройству управы Центрального округа Тюмени был оштрафован на 20 тысяч рублей за предоставление ложных данных о завершении работ по благоустройству одного из городских скверов. Об этом URA.RU сообщили в местном отделении Общероссийского народного фронта.

«Вместо этого на официальном сайте администрации города Тюмени появилась информация о том, что все работы по благоустройству территории общего пользования на Газовиков, 23в, выполнены в полном объеме. Активисты ОНФ поставили под сомнение достоверность опубликованной информации и попросили надзорные органы разобраться в сложившейся ситуации. Прокуратура Тюменской области подтвердила, что в публикации изложены сведения, которые не соответствуют действительности», — отметили в региональном отделении ОНФ.

Там уточнили, что работы по благоустройству сквера на Газовиков, 23в, должны были завершиться еще в июле 2019. Эксперты ОНФ, проверили объект в октябре 2020 года и увидели множество недоработок: там не было заявленных проектом скамеек, урн и велопарковки, количество зеленых насаждений было меньше, чем обозначено в плане. Несмотря на это, данные о подрядчике, который получил, но не выполнил контракт по благоустройству, не были занесены в реестр недобросовестных поставщиков. А на сайте городской администрации появилась информация, что все работы там выполнены.

После прокурорской проверки материал с сайта удалили. Чиновника привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 20 тысяч рублей за публикацию недостоверной информации и несвоевременное внесение информации о подрядчике недобросовестных поставщиков.