Исключенный из правительства ЯНАО чиновник обновляет команду

В департамент Кирилла Албычева ищут новых сотрудников Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Глава департамента информационных технологий ЯНАО Кирилл Албычев, в начале февраля исключенный из окружного правительства, ищет новых сотрудников. До конца марта в его ведомство придут семь чиновников-руководителей. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе правительства.

«Департамент информационных технологий и связи объявляет о проведении конкурса на включение в кадровый резерв», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства ЯНАО. В частности, в департаменте ищут кандидатов на посты заместителей трех отделов и заведующих четырьмя секторами. Отбирать резюме будут до 1 марта.

В пресс-службе правительства ЯНАО пояснили URA.RU, что процесс формирования кадрового резерва, в том числе в департамент информтехнологий, проходит на постоянной основе в течение всего года. «Таковы правила кадровой работы на государственной гражданской службе. Лица, прошедшие в кадровый резерв, приглашаются на замещение должностей по мере возникновения необходимости. Таким образом, у органов власти всегда есть возможность оперативно найти достойного работника с нужной квалификацией на освободившееся место», — сказали в правительстве.

Ранее Кирилл Албычев был исключен из состава окружного правительства. Его сфера деятельности перешла под руководство главе аппарата губернатора Ирине Новоселовой. При этом Албычев продолжил возглавлять свой департамент.