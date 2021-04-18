Экс-зять Ельцина: Зюганов мог взять власть в 1996 году. «Уже через неделю отдыхал в санатории»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция с участием Геннадия Зюганова и Павла Грудинина. Москва, зюганов геннадий
Геннадий Зюганов не стал оспаривать итоги выборов и выводить россиян на улицы Фото:

Глава КПРФ Геннадий Зюганов, соперничавший с первым президентом РФ Борисом Ельциным на выборах главы государства в 1996 году, не стал оспаривать результаты плебисцита. Он уехал на отдых, хотя мог оспорить итоги выборов и получить власть в свои руки. Об этом заявил бывший зять Ельцина Леонид Дьяченко.

«Зюганов признал результаты выборов. Зюганов начал пресс-конференцию после выборов с шутки: „Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло“. Он был в ударе, хохмил. Мог ли Зюганов не признать итоги и вывести людей на улицу? Мог. Но не сделал. Можно ли винить его в этом? Нет, конечно», — написал Дьяченко в блоге для радио «Эхо Москвы».

Спустя неделю после выборов Геннадий Зюганов уехал на отдых, отметил Дьяченко. «Через неделю Зюганов уже отдыхал в санатории „Сочи“. Он ходил на пляж, в столовую, в баньку и даже на танцы. Никаких видимых признаков депрессии не наблюдалось», — добавил бывший член семьи Ельцина.

Выборы президента России 1996 года проходили в два тура, они состоялись 16 июня и 3 июля. По итогам второго тура Борис Ельцин набрал более 53% голосов, Геннадий Зюганов — чуть более 40%. Многие россияне до сих пор уверены, что результаты были сфальсифицированы, а победу на самом деле одержал Зюганов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...