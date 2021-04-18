Геннадий Зюганов не стал оспаривать итоги выборов и выводить россиян на улицы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава КПРФ Геннадий Зюганов, соперничавший с первым президентом РФ Борисом Ельциным на выборах главы государства в 1996 году, не стал оспаривать результаты плебисцита. Он уехал на отдых, хотя мог оспорить итоги выборов и получить власть в свои руки. Об этом заявил бывший зять Ельцина Леонид Дьяченко.

«Зюганов признал результаты выборов. Зюганов начал пресс-конференцию после выборов с шутки: „Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло“. Он был в ударе, хохмил. Мог ли Зюганов не признать итоги и вывести людей на улицу? Мог. Но не сделал. Можно ли винить его в этом? Нет, конечно», — написал Дьяченко в блоге для радио «Эхо Москвы».

Спустя неделю после выборов Геннадий Зюганов уехал на отдых, отметил Дьяченко. «Через неделю Зюганов уже отдыхал в санатории „Сочи“. Он ходил на пляж, в столовую, в баньку и даже на танцы. Никаких видимых признаков депрессии не наблюдалось», — добавил бывший член семьи Ельцина.

Выборы президента России 1996 года проходили в два тура, они состоялись 16 июня и 3 июля. По итогам второго тура Борис Ельцин набрал более 53% голосов, Геннадий Зюганов — чуть более 40%. Многие россияне до сих пор уверены, что результаты были сфальсифицированы, а победу на самом деле одержал Зюганов.