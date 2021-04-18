18 апреля 2021
17 апреля 2021
16 апреля 2021

В аэропорту ЯНАО обнаружили серьезные нарушения

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту
Аэродромная техника оказалась незарегистрированной в ГИБДД Фото:

Для выполнения работ в аэропорту Тарко-Сале (Пуровский район ЯНАО) использовалась техника, не зарегистрированная в госавтоинспекции. Как сообщили представители Уральской транспортной прокуратуры на официальных ресурсах ведомства, это могло привести к транспортным происшествиям и сказаться на безопасности полетов.

Проверку исполнения воздушного законодательства в ГУП ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале» проводила Новоуренгойская транспортная прокуратура. «В аэропорту выпускалась на линию для выполнения работ аэродромная спецтехника, не зарегистрированная в установленном законом порядке в Госавтоинспекции. Данные нарушения могли повлечь наступление транспортных происшествий, что напрямую влияет на безопасность полетов в процессе аэропортового обеспечения», — сообщили в пресс-службе УТП.

По факту выпуска на линию незарегистрированных транспортных средств был составлен протокол об административном правонарушении (часть 1 статьи 12.31 КоАП РФ). На виновных в нарушении было наложено наказание в виде штрафов.

Заместитель гендиректора аэропорта Игорь Зеленько в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил, что ситуация возникла из-за изменений в нормативной базе. «Ранее для техники, обслуживающей аэропорт и не выезжающей за его пределы, было достаточно гаражных номеров, номера государственной регистрации не были обязательными. В настоящее время техника зарегистрирована», — рассказал собеседник агентства.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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