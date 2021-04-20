У памятника Ленина в Салехарде митинга не случилось (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

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Призывы сторонников осужденного блогера Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля не нашли поддержки в ЯНАО. Как сообщают источники URA.RU, на указанных тюменским штабом Навального в назначенное время точках наблюдались лишь случайные прохожие и журналисты.

«Ни на Центральной площади в Новом Уренгое, ни у памятника Ленину на улице Республики в Салехарде никаких массовых мероприятий не было. Возможно, кто-то и приходил посмотреть, будет ли „движуха“, но, увидев пустые площадки, проходили дальше. Полиция, если и была, то не на виду», — рассказывают собеседники агентства. По данным инсайдеров, на ситуацию повлияло то, что в учебных заведениях властями была проведена «подготовительная работа», а за единичными ямальскими «активистами», готовыми выйти на «главный митинг», еще с утра было установлено наблюдение.

Накануне опрошенные URA.RU эксперты-политологи предположили: в акции на Ямале примут участие единицы, а может быть и вообще никто не захочет нарушать законодательство. Так уже было в январе и феврале этого года на акциях, которые устраивали сторонники Навального.

Тем не менее, силовики приготовились к провокациям. В опубликованных ямальскими правоохранительными органами сообщениях, в частности, указывается, что несогласованные массовые мероприятия будут оценены как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.

В Салехарде на митинг не вышел никто Фото: Карина Бессонова, URA.RU

В Новом Уренгое акцию также никто не поддержал Фото: Елизавета Иванова, URA.RU