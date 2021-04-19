Силовики ЯНАО усиливаются из-за акций сторонников Навального

Полиция пообещала пресекать любые несогласованные публичные мероприятия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Митинги Навального

Правоохранительные органы ЯНАО переходят на усиленный вариант несения службы из-за угрозы провокаций со стороны сил, поддерживающих осужденного блогера Алексея Навального. Информацию об этом передали URA.RU собственные источники в силовых ведомствах.

«Нам объявили „усиление“. Это означает, что будем на службе до особого распоряжения, отгулы отменили. Говорят, из-за акций Навального», — рассказывают инсайдеры. По словам собеседников, усиление касается не только служб, занимающихся общественной безопасностью, но и «штабов» в крупных городах округа.

Официальные представители УМВД РФ по ЯНАО слова источников агентства об усилении никак не прокомментировали, однако предупредили, что будут реагировать на правонарушения и предпримут все меры для обеспечения правопорядка. «Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться», — говорится в комментарии пресс-службы полиции.

В полиции уточнили, что за призывы к проведению незаконных акций и участие в них законом РФ предусмотрена ответственность. Кроме того, что в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, что также предусматривает ограничение массовых мероприятий.

Ранее сообщалось, что несогласованные акции в поддержку осужденного блогера Алексея Навального 23 и 31 января жители городов ЯНАО проигнорировали — на главные улицы и площади городов и поселков не вышел никто. Не собрал сторонников оппозиции на Ямале и флешмоб 14 февраля.