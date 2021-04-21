Тюменские медики предотвратили экстренную посадку самолета

Если бы не медики, пилотам пришлось бы посадить лайнер из-за экстренной ситуации на борту (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Благодаря тюменским медикам пилотам не пришлось экстренно сажать самолет, летевший из Москвы в Тюмень. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. Лайнер готовы были посадить из-за пассажирки, которой стало плохо на борту.

«Видимых причин для ухудшения самочувствия у девушки не было. Поэтому ее мама не на шутку испугалась, когда побелевшая дочь стала жаловаться на тошноту, сильную боль в животе и головокружение. Перед решением об экстренной посадке, бортпроводники поинтересовались, есть ли медики на борту. На призыв откликнулись онкологи „Медицинского города“», — рассказали URA.RU в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Врачи Олег Царев и Елена Ральченко осмотрели девушку, оказали ей первую помощь. Состояние пассажирки удалось несколько стабилизировать, экстренная посадка не понадобилась.

В процессе всего полета медики следили за тем, чтобы тюменке не стало хуже. Предположительной причиной недомогания назвали приступ панкреатита.

«Конечно, операцию на борту мы бы не стали проводить. Но определить, есть ли в ней острая и неотложная необходимость, смогли», — цитирует Олега Царева пресс-служба департамента здравоохранения области.

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