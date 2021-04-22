Противников нового завода в Тюмени уличили в нарушении закона

Жители Тюмени опасаются, что новый завод ухудшит экологию города Фото: Илья Московец © URA.RU

Противники строительства завода ферросплавов в Тюмени нарушат закон, если не уведомят власти о планируемом собрании. Об этом URA.RU заявил глава комитета по межнациональным отношениям администрации города Роман Малыгин, в чьи обязанности входит согласование публичных мероприятий.

Ранее противники завода заявляли, что собрание — это не митинг, и поэтому они не собираются уведомлять мэрию. «Собрание — это одна из предусмотренных законодательством форм публичного мероприятия, которая требует согласования с органом местного самоуправления в установленном порядке», — указал на ошибку активистов Малыгин.

По словам чиновника, уведомление о мероприятии в его комитет на рассмотрение не поступало. «Проведение собрания по обозначенной теме без подачи уведомления в орган местного самоуправления возможно только на территории специально отведенного места (в сквере Комсомольский)», — добавил сотрудник мэрии. Кроме того, 23 апреля губернатор Тюменской области Александр Моор продлил до 23 мая режим повышенной готовности, который запрещает проведение массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса.

Жители Тюмени выступили против строительства завода ферросплавов в поселке Антипино из-за опасения, что предприятие ухудшит экологическую обстановку. Активисты анонсировали собрание, на которое пригласили губернатора Тюменской области Александра Моора и мэра Тюмени Руслана Кухарука.