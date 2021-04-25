25 апреля 2021
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22 апреля 2021

В ЯНАО экс-тренер спортшколы стал влиятельным чиновником

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Владислав Серебряков работал заместителем директора спортшколы последние два года Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Управление физической культуры и спорта администрации Нового Уренгоя (ЯНАО) возглавил Владислав Серебряков, последние два года занимавший должность заместителя директора городской спортивной школы «Контакт». Как сообщила пресс-служба мэрии газовой столицы, 26 апреля чиновник уже вышел на новое место работы.

«Начальником Управления физической культуры и спорта администрации города назначен Владислав Серебряков», — говорится в опубликованном на официальных ресурсах горадминистрации сообщении. По информации мэрии, новый руководитель работает в спортивной сфере 17 лет, окончил Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, трудовую деятельность начинал в Омском областном центре развития игровых видов спорта.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, прежний руководитель управления «вернулся к тренерской работе». Ранее сообщалось, что управление физической культуры и спорта Нового Уренгоя структурно вошло в состав городского департамента социальной политики (ДСП).

По информации источников URA.RU в городских молодежно-спортивных структурах, Серебряков — хороший организатор и толковый специалист, однако его персона до сегодняшнего дня была не слишком публичной и подробностей о биографии нового руководителя управления спорта пока нет. Ранее чиновник был удостоен благодарности управления физической культуры, спорта и туризма города Новый Уренгой, почетной грамоты городского департамента образования, а также благодарственного письма главы города.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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