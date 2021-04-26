С помощью голосования жители выбирают объекты, которые нужно благоустроить в первую очередь (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Некоторым жителям Курганской области не понравилось, что про местные объекты благоустройства, которые можно выбрать на голосовании проекта «Формирование комфортной городской среды», мало что известно. Об этом курганцы написали в соцсетях.

«Ни концепций, ни эскизов, ни проектов, ни субтерриториальность по микрорайонам (все в кучу), ни градации по общегородским территориям и местного значения, ни конкуренции общественных территорий в одном районе (почти)… В общем, все как мы любим — выбор без выбора», — написал в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» соавтор проекта «Мой Курган» Андрей Вагин. «Зашел ради интереса посмотреть один проект, увидел картинку из интернета, не имеющую никакого отношения к местности», — добавил другой житель Кургана под постом активиста.

На странице голосования можно заметить, что, например, у тюменских объектов есть эскизы, а курганских — нет. Однако, не у всех объектов муниципалитетов соседних регионов есть эскизы. «В некоторых субъектах РФ, где уже <…> были определены места для благоустройства, голосование ведется именно за дизайн-проекты. В других регионах страны, как, например, в Курганской области, пока выбирают именно территории», — указано в сообществе соцсети «ВКонтакте» «Комфортная городская среда Курганская область».

URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу областного правительства. На момент написания новости, ответ не был получен.

На голосовании в регионе представлены 27 объектов, которые планируется благоустроить в Кургане и Шадринске. Голосование продлится до 30 мая.

Пример объектов, за которые можно проголосовать в Кургане Скрин: сайт проекта «Формирование комфортной городской среды»

Пример объектов, за которые можно проголосовать в Тюмени Скрин: сайт проекта «Формирование комфортной городской среды»