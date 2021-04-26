В России запустили большое голосование, которое изменит регионы

С 2017 года по программе «Формирование комфортной городской среды» было благоустроено более 83 тысяч общественных территорий Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Единая Россия» и Минстрой РФ 26 апреля открыли голосование по отбору проектов благоустройства в регионах. До 30 мая жители смогут выбрать, какие именно общественные пространства необходимо привести в порядок по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году.

Голосование пройдет во всех регионах на специальной онлайн-платформе . Для тех, кто может сделать выбор только в оффлайн-режиме, по всей стране будут открыты пункты голосования в общественных приемных «Единой России». Такие уже начали работать в Пермском крае, Нижегородской и Псковской областях. В организации голосования также помогут волонтерские центры партии. Добровольцы будут опрашивать жителей отдаленных территорий, работать в торговых центрах, в МФЦ (как, например, в Мурманской области), на вокзалах и в аэропортах (как в Нижегородской области).

«Партия вместе с людьми участвует во всех этапах федеральной программы „Формирование комфортной городской среды“ — от подготовки проектов до контроля за выполнением работ. Люди не только голосуют, но и участвуют в приемке работ — без оценки граждан работы просто не принимают», — сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По словам министра строительства Ирека Файзуллина, интерес волонтеров к организации онлайн-отбора говорит о востребованности программы. «Жители могут влиять на то, как развиваются города, принять личное участие в благоустройстве. Уверен, что проект получит положительный отклик населения», — сказал министр.

В Кургане на голосовании будет представлено около 20 территорий Фото: пресс-служба «Единой России»

В Курганской области, к примеру, в ходе голосования будут выбраны проекты благоустройства в Кургане и в Шадринске, сообщил координатор партпроекта «Городская среда» в регионе Игорь Прозоров. «Люди на местах знают, что необходимо менять в первую очередь. В Шадринске на рейтинговое голосование представлено шесть объектов: сквер машиностроителей имени Я.Я.Рубана по улице Первомайская, 5; благоустройство парка в районе дома культуры Нового поселка; ремонт ограждения и устройство входной группы в сквере Воинской славы; благоустройство сквера в районе дома по ул. Треугольник депо; пешеходной дорожки и пешеходного мостика через речку Канаш в районе улицы Пугачева; благоустройство минерального источника. В Кургане — порядка двадцати территорий», — добавил Прозоров.

На Ямале жители будут голосовать за проекты благоустройства в 13 городах Фото: пресс-служба «Единой России»

На Ямале на голосовании будет представлено 45 объектов в 13 муниципалитетах, сообщил председатель общественного совета проекта «Городская среда» в регионе Дмитрий Погорелый. «Настало время, когда мы сами отвечаем за то, где и как мы живем. У нас есть право на строительство собственной жизни, карьеры, семьи и ответственность за наших детей и родителей. Мы имеем право менять мир вокруг себя и несем ответственность за то, как и в каких условиях мы живем, где гуляем с нашими детьми, проводим время с друзьями», — заключил Погорелый.

Программа «Формирование комфортной городской среды» была запущена в 2017 году. За прошедшее время было благоустроено более 83 тысяч общественных пространств и дворовых территорий по всей стране. Отбор проектов на 2022 год впервые будет проходить на федеральной платформе.