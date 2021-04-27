Курганцы в соцсетях отреагировали на объединение регионов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана начали голосовать за возможное присоединение Курганской области к Тюменской. Опрос появился в паблике «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте», как реакция на заявление заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина по поводу того, что 85 регионов это много, и можно, например, присоединить Курганскую область к Тюменской.

«Если бы завтра прошел референдум за присоединение к Тюменской области, как бы вы проголосовали?» — говорится в теме поста. Далее следуют три варианта ответа: за, против, затрудняюсь ответить. На данный момент большинство участников голосования выступили за объединение (598 человек — 48%). Против — 427 (34%), затруднились ответить 213 (17%).

В комментариях участники паблика в основном высказались против объединения. По их мнению, жителям Курганской области вряд ли будет лучше. «Будет Курган очередной деревней Тюмени и все. Что-то в Белозерке не живут как в Кургане, хотя и Курганская область. Народ, думайте головой», — написал Эльбрус Мамаев. «Надо не Курган, а Тюмень к Кургану присоединить», — пошутила Еlena Dzenit.

Официально курганские власти не стали комментировать заявление Хуснуллина. При этом глава Еврейской автономии Ростислав Гольдштейн ответил на идею объединить регионы. Он сказал, что такое решение могут принимать только жители региона.

Накануне вице-премьер Хуснуллин сказал, что в РФ слишком много регионов. По мнению чиновника, Курганскую область следует объединить с Тюменской, а Еврейскую автономную область — с Хабаровским краем.

Разговоры про объединение регионов были и в 2019 году, накануне выборов губернатора Курганской области. Тогда это высказывание приписали Вадиму Шумкову, но официально власти это опровергли.

Курганцы начали голосовать за присоединение к Тюменской области Скрин с «ВКонтакте»