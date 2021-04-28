В Шадринске ввели ограничения на майские праздники

Ограничения в Шадринске будут действовать с 1 по 10 мая (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) 1 и 9 мая будет запрещено продавать алкоголь, а с 1 по 10 мая нельзя будет продавать горючие вещества и средства разведения огня. Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба городской администрации.

«1 и 9 мая 2021 года в Шадринске будет запрещена продажа алкогольной продукции», — рассказали в пресс-службе мэрии. В администрации добавили, что с 1 по 10 мая в городе будет запрещена продажа горючих веществ (древесный уголь) и средств разведения огня.

Данный запрет был введен постановлением администрации города № 649 от 28 апреля. Контролировать исполнение постановления будет врио мэра Шадринска Антон Мокан.

Ранее в Кургане 1 и 9 мая запретили продавать алкоголь. Спиртное нельзя будет купить в организациях розничной торговли и навынос в предприятиях общественного питания.