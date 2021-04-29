В Тюменской области из-за пожаров готовятся к эвакуации жителей

Сильный ветер гонит огонь от пожаров на деревни и села Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Аромашевском районе Тюменской области жителей сел готовят к эвакуации. Об этом URA.RU рассказали в районной Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС). Причина — природные пожары и ветер, который гонит огонь на населенные пункты.

«Сейчас действует три пожара — два лесных и один ландшафтный. Они в трех-четырех километрах от деревень. Однако ветер сильный, прогнозируется ухудшение обстановки. Люди оповещены», — рассказали URA.RU в ЕДДС Аромашевского района. На месте ЧП работают сотрудники МЧС, пожарные и специалисты тюменской авиабазы.

О том, что жителям сел и деревень нужно готовиться к эвакуации, сообщили и в администрации муниципального образования. «Просим проявлять бдительность. Подготовить документы и необходимые вещи», — такой пост появился в Instagram-аккаунте администрации Аромашевского района.

На пути стихии несколько населенных пунктов. Это села Новоберезовка и Кротово, а также деревни Усть-Лютовка, Большой Кусеряк, и Вилково.