29 апреля 2021

В Тюменской области из-за пожаров готовятся к эвакуации жителей

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сильный ветер гонит огонь от пожаров на деревни и села Фото:

В Аромашевском районе Тюменской области жителей сел готовят к эвакуации. Об этом URA.RU рассказали в районной Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС). Причина — природные пожары и ветер, который гонит огонь на населенные пункты.

«Сейчас действует три пожара — два лесных и один ландшафтный. Они в трех-четырех километрах от деревень. Однако ветер сильный, прогнозируется ухудшение обстановки. Люди оповещены», — рассказали URA.RU в ЕДДС Аромашевского района. На месте ЧП работают сотрудники МЧС, пожарные и специалисты тюменской авиабазы.

О том, что жителям сел и деревень нужно готовиться к эвакуации, сообщили и в администрации муниципального образования. «Просим проявлять бдительность. Подготовить документы и необходимые вещи», — такой пост появился в Instagram-аккаунте администрации Аромашевского района.

На пути стихии несколько населенных пунктов. Это села Новоберезовка и Кротово, а также деревни Усть-Лютовка, Большой Кусеряк, и Вилково.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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