Лесные пожары вынудили губернатора Моора покинуть Тюмень

Губернатор Моор вылетел из Тюмени в районы региона, где бушуют пожары Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор вылетел из Тюмени в районы субъекта, в которых введен режим повышенной готовности из-за природных пожаров. Об этом URA.RU рассказали в оперативном штабе области.

«В планах Моора облет возгораний в Армизонском, Ишимском, Абатском, Викуловском, Аромашевском районах. Проведение выездного оперативного штаба Тюменской области по охране лесов от пожаров», — рассказали URA.RU в оперштабе.

По данным МЧС Тюменской области, сейчас на территории региона режим ЧС введен в Аромашевском муниципальном районе. Жителей уже предупреждали о возможной эвакуации. Ранее URA.RU писало, что губернатор Моор ввел режим повышенной готовности на ряде территорий из-за возникновения лесных пожаров.