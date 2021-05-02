02 мая 2021
01 мая 2021
30 апреля 2021
29 апреля 2021

Лесные пожары вынудили губернатора Моора покинуть Тюмень

© Служба новостей «URA.RU»
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Якушев и Моор. Тюмень, моор александр, моор
Губернатор Моор вылетел из Тюмени в районы региона, где бушуют пожары Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор вылетел из Тюмени в районы субъекта, в которых введен режим повышенной готовности из-за природных пожаров. Об этом URA.RU рассказали в оперативном штабе области.

«В планах Моора облет возгораний в Армизонском, Ишимском, Абатском, Викуловском, Аромашевском районах. Проведение выездного оперативного штаба Тюменской области по охране лесов от пожаров», — рассказали URA.RU в оперштабе.

По данным МЧС Тюменской области, сейчас на территории региона режим ЧС введен в Аромашевском муниципальном районе. Жителей уже предупреждали о возможной эвакуации. Ранее URA.RU писало, что губернатор Моор ввел режим повышенной готовности на ряде территорий из-за возникновения лесных пожаров.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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