Перекресток в Кургане перекроют с 11 по 18 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане с 11 по 18 мая закроют движение на перекрестке ул. Гайдара — ул. Крутикова. Об этом 7 мая URA.RU сообщила пресс-служба компании «Водный Союз». Рядом с перекрестком находятся детсад №117 и школа №44.

«С 09:00 11 мая до 21:00 18 мая будет закрыт для движения автотранспорта перекресток улиц Гайдара —Крутикова», — рассказали в пресс-службе. Ограничение движения связано с аварией на сетях водопровода диаметром 150 мм, расположенном на ул. Гайдара.

Представители компании просят водителей заранее планировать свой маршрут. В Кургане частые коммунальные аварии происходят из-за ветхого состояния сетей. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей города изношены.

В 2021 году «Водный Союз» планирует потратить 150 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации. Около 100 млн рублей потратят на ремонт водопровода и 50 млн рублей — на канализационные сети.