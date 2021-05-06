06 мая 2021
05 мая 2021

В Кургане на неделю закроют дорогу возле школы и детсада. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ремонтные работы Водного союза на площади Ленина. Курган, ремонт водопровода
Перекресток в Кургане перекроют с 11 по 18 мая Фото:

В Кургане с 11 по 18 мая закроют движение на перекрестке ул. Гайдара — ул. Крутикова. Об этом 7 мая URA.RU сообщила пресс-служба компании «Водный Союз». Рядом с перекрестком находятся детсад №117 и школа №44.

«С 09:00 11 мая до 21:00 18 мая будет закрыт для движения автотранспорта перекресток улиц Гайдара —Крутикова», — рассказали в пресс-службе. Ограничение движения связано с аварией на сетях водопровода диаметром 150 мм, расположенном на ул. Гайдара.

Представители компании просят водителей заранее планировать свой маршрут. В Кургане частые коммунальные аварии происходят из-за ветхого состояния сетей. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей города изношены.

В 2021 году «Водный Союз» планирует потратить 150 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации. Около 100 млн рублей потратят на ремонт водопровода и 50 млн рублей — на канализационные сети.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...