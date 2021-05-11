Гаишники ЯНАО поймали больше сотни пьяных водителей за полмесяца

Пьяные за рулем — все еще актуальная проблема в ЯНАО, отмечают в ГИБДД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники Госавтоинспекции ЯНАО с 1 мая задержали 103 пьяных водителя. Из них 32 отказались проходить процедуру, чтобы доказать свою невиновность. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. с

«Пристальное внимание к проблеме нетрезвого вождения со стороны полиции позволило задержать 103 водителей. Каждый 11 из задержанных водителей ранее уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение. Теперь их уже ждет уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в сообщении пресс-службы Госавтоинспекции ЯНАО в социальной сети «ВКонтакте».

С начала 2021 года пьяные водители стали участниками 57 дорожно-транспортных происшествий. В этих ДТП получили травмы девять человек.

Ранее URA.RU сообщало, что нетрезвый вахтовик угнал грузовик и устроил погоню. Мужчина въехал в машину полицейских, пострадали двое сотрудников правоохранительных органов.