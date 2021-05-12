В Кургане назвали компании с самыми большими долгами по зарплате

В Кургане три предприятия задолжали работникам 35 млн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сумма долгов по зарплате на предприятиях Кургана в конце 2020 года превышала 35 млн рублей. Эти деньги не могли получить 492 работника в трех организациях. Такие данные содержатся в отчете об исполнении прогноза социально-экономического развития Кургана, опубликованном на сайте муниципалитета.

«Общая сумма выявленной задолженности по заработной плате на 25 декабря 2020 года составила 35,7 млн рублей в трех организациях перед 492 работниками», — указано в отчете. Годом ранее сумма долгов по зарплате была выше — 47,9 млн рублей (на 28 декабря 2019 года).

Крупнейшим должником по зарплате в Кургане являлось ООО «Завод каркасно-панельного домостроения», находящееся в процедуре банкротства. Размер долга здесь составлял 18,3 млн рублей. ООО «Завод цветного литья», которое также признано банкротом, задолжало работникам 17,1 млн рублей. МУП «Бытовые услуги», которое отвечает за работу общественных бань в Кургане, на конец 2020 года накопило долги в 300 тысяч рублей. «В марте 2021 года задолженность [МУП „Бытовые услуги“] погашена в полном объеме», — указано в отчете.

По состоянию на 2017 год долги по зарплате на заводе каркасно-панельного домостроения составляли 28 млн рублей. Чтобы рассчитаться с ними, имущество предприятия выставляли на торги, сообщало ранее URA.RU. В августе 2019 года долги завода цветного литья составляли 21,6 млн рублей. 13 мая стало известно, что завод выкупает инвестор из Орла, что позволит выплатить долги рабочим этого предприятия.

Согласно стратегии развития Кургана, принятой в 2019 году, долги по зарплате планировалось выплатить к 2020 году. Сейчас эта стратегия признана утратившей силу.