В Кургане резко подорожало детское питание

В Кургане детское питание стало стоить дороже Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Сухие смеси и фруктовые пюре для детского питания в Кургане резко подорожали за минувшую неделю. Информация приводится на сайте Свердловскстата.

«Консервы фруктово-ягодные для детского питания подорожали на 6%, достигнув цены 364 рубля за кг. Сухие молочные смеси подорожали на 5% и стали стоить 1010 рублей за кг», — говорится в сравнительных данных статистики цен на 11 мая.

Кроме детского питания на 5% повысилась стоимость капусты (30,4 рубля за кг) и картофеля (39,5 рублей за кг). Огурцы подорожали на 7% (161 рубль за кг). Помидоры (172 рубля за кг) и яблоки (108,1 рублей за кг) подорожали на 2%.

Среди подешевевших на 2% товаров оказались рыба (171 рублей за кг), молоко стерилизованное (91 рубль за кг). Немного — на 0,1% — подешевели яйца куриные (десяток стоит 87,3 рубля).

URA.RU ранее сообщало, что в Кургане самыми подорожавшими за год продуктами стали картофель, сахар и яйца. Картофель за год подорожал на 60% (до 34,7 рублей за кг). Сахар повысился в цене на 46% (52,6 рублей за кг). Десяток куриных яиц подорожал на 34% (88,4 рублей за кг).