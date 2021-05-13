Жителю Курганской области грозит арест за продажу военных медалей

За семь медалей житель Шадринска получил три тысячи рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Шадринска Курганской области обвиняется в продаже семи военных медалей. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокурором, сообщили URA.RU в Курганской транспортной прокуратуре. Мужчине грозит до трех месяцев ареста.

«Курганским транспортным прокурором утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя Шадринска Курганской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 324 УК РФ (незаконный сбыт государственных наград Российской Федерации, СССР)», — говорится в сообщении ведомства. Уголовное дело передано в суд.

По версии следствия, обвиняемый договорился о продаже медалей через торговую интернет-площадку. Речь идет о шести госнаградах СССР («Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг», «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945гг», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «70 лет Вооруженных сил СССР», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг») и медали Жукова, которая является госнаградой РФ.

Продавец и покупатель встретились на остановочной платформе «217 км» перегона «Шадринск-Качусово». За семь медалей мужчина получил три тысячи рублей. Теперь согласно статьи 324 УК РФ ему грозит штраф до 80 тысяч рублей, год исправительных работ или до трех месяцев ареста.